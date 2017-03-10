Хороший, современный дизайн по Вашему ТЗ. Вы точно останетесь довольны ))
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Здравствуйте, меня зовут Валентина и я предоставляю услуги в области веб-дизайна. Имею достаточно большой опыт работы (более 6 лет), не малое количество довольных клиентов. За плечами работа в веб-студии. Я всегда готова пойти на встречу клиенту, в его пожеланиях. Хочу учиться и развиваться, браться за новые для себя задачи, получать новый опыт, ведь в этом деле всегда есть куда расти)
Плюсы сотрудничества со мной:
- Дорабатываю работу до тех пор пока не устроит заказчика
- Дизайн будет соответствовать Вашим требованиям
- Ответственное отношение к работе
- Соблюдаю сроки
- Качество работы
- Всегда на связи
- Делаю маленькие подарочки и скидки постоянным клиентам :-)
Какие именно услуги я предоставляю:
- Создание дизайна сайтов в любом стиле
- Разработка шапок для сайтов
- А так же баннеров, как статичных, так и gif
- Создание логотипов, иконок, фавиконов
- Баннеров, флаеров, листовок, визиток и тд.
Схема сотрудничества:
- Оговариваем вопросы по Вашему тз
- Решаем вопрос цены и сроков
- Происходит процесс внесения предоплаты (50%)
- В оговоренный срок я присылаю работу
- Если работа устраивает, то разрабатываются внутренние страницы при необходимости
- Если не устраивает работа, то проводятся правки до того момента пока результат не устроит вас полностью, после этого разрабатываются внутренние страницы при необходимости
- Происходит полный расчет ( остальная часть средств 50%)
- Далее я высылаю исходники в формате psd со всеми сопутствующими материалами
Приблизительные цены:
- Дизайн сайта: от 100$
- Шапка: от 15$
- Баннеры: от 10$
- Лого: от 10$
- Все остальное по договоренности
Рассчитаться со мной можно :
- Webmoney ( R127916147729, Z204391557332 )
- Наличными, если в моем городе
- Яндекс Деньги ( 410013436359142 )
- Возможно позже будут и другие варианты
Связь:
Skype: jillianz20valya
Email: [email protected]
Viber, тел: +375297302859
ICQ: 623051471
Гарантии:
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
7 лет назад
Оперативно получилось разъяснить все детали по ТЗ. В отличии от других дизайнеров с которыми работал раньше, Валентина задала много уточняющих вопросов относительно моей тематики сайта, видно было что заранее подготовилась, поэтому без лишних простоев начала работу над макетом. Первый предложенный вариант сразу понравился, с небольшими правками макет был принят. Приятно порадовало качество и современность дизайна, планирую по следующим проектам так же посотрудничать.
Ответный отзыв
Отлично поработали! Перед началом выполнения заказа я получила все ответы на свои вопросы, поэтому работать с этим клиентом было одно удовольствие. Точно понимает чего хочет. Оплату получила в указанные сроки.
$170
10 баллов
7 лет назад
Валентина отлично выполнила поставленную задачу, качеством довольны на все 5+, все точно в срок, всегда на связи.
Ответный отзыв
Отлично поработали, Михаил очень четко и ясно объяснил задачу, так что даже не возникало дополнительных вопросов. Оплату произвел быстро, сразу же по завершению заказа. Сотрудничеством я довольна
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
#587
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 4 часов
#1070