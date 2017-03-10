Хороший, современный дизайн по Вашему ТЗ. Вы точно останетесь довольны ))

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Здравствуйте, меня зовут Валентина и я предоставляю услуги в области веб-дизайна. Имею достаточно большой опыт работы (более 6 лет), не малое количество довольных клиентов. За плечами работа в веб-студии. Я всегда готова пойти на встречу клиенту, в его пожеланиях. Хочу учиться и развиваться, браться за новые для себя задачи, получать новый опыт, ведь в этом деле всегда есть куда расти)

Плюсы сотрудничества со мной:

Дорабатываю работу до тех пор пока не устроит заказчика

Дизайн будет соответствовать Вашим требованиям

Ответственное отношение к работе

Соблюдаю сроки

Качество работы

Всегда на связи

Делаю маленькие подарочки и скидки постоянным клиентам :-)

Какие именно услуги я предоставляю:

Создание дизайна сайтов в любом стиле

Разработка шапок для сайтов

А так же баннеров, как статичных, так и gif

Создание логотипов, иконок, фавиконов

Баннеров, флаеров, листовок, визиток и тд.

Схема сотрудничества:

Оговариваем вопросы по Вашему тз

Решаем вопрос цены и сроков

Происходит процесс внесения предоплаты (50%)

В оговоренный срок я присылаю работу

Если работа устраивает, то разрабатываются внутренние страницы при необходимости

Если не устраивает работа, то проводятся правки до того момента пока результат не устроит вас полностью, после этого разрабатываются внутренние страницы при необходимости

Происходит полный расчет ( остальная часть средств 50%)

Далее я высылаю исходники в формате psd со всеми сопутствующими материалами

Приблизительные цены:

Дизайн сайта: от 100$

Шапка: от 15$

Баннеры: от 10$

Лого: от 10$

Все остальное по договоренности

Рассчитаться со мной можно :

Webmoney ( R127916147729, Z204391557332 )

Наличными, если в моем городе

Яндекс Деньги ( 410013436359142 )

Возможно позже будут и другие варианты

Связь:

Skype: jillianz20valya

Email: [email protected]

Viber, тел: +375297302859

ICQ: 623051471

Гарантии:

BL Webmoney 182