jillian2

Валентина Цвингер jillian2

 
29 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Хороший, современный дизайн по Вашему ТЗ. Вы точно останетесь довольны ))

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Здравствуйте, меня зовут Валентина и я предоставляю услуги в области веб-дизайна. Имею достаточно большой опыт работы (более 6 лет), не малое количество довольных клиентов. За плечами работа в веб-студии. Я всегда готова пойти на встречу клиенту, в его пожеланиях. Хочу учиться и развиваться, браться за новые для себя задачи, получать новый опыт, ведь в этом деле всегда есть куда расти)

Плюсы сотрудничества со мной:

  • Дорабатываю работу до тех пор пока не устроит заказчика
  • Дизайн будет соответствовать Вашим требованиям
  • Ответственное отношение к работе
  • Соблюдаю сроки
  • Качество работы
  • Всегда на связи
  • Делаю маленькие подарочки и скидки постоянным клиентам :-)

Какие именно услуги я предоставляю:

  • Создание дизайна сайтов в любом стиле
  • Разработка шапок для сайтов
  • А так же баннеров, как статичных, так и gif
  • Создание логотипов, иконок, фавиконов
  • Баннеров, флаеров, листовок, визиток и тд.

Схема сотрудничества:

  • Оговариваем вопросы по Вашему тз
  • Решаем вопрос цены и сроков
  • Происходит процесс внесения предоплаты (50%)
  • В оговоренный срок я присылаю работу
  • Если работа устраивает, то разрабатываются внутренние страницы при необходимости
  • Если не устраивает работа, то проводятся правки до того момента пока результат не устроит вас полностью, после этого разрабатываются внутренние страницы при необходимости
  • Происходит полный расчет ( остальная часть средств 50%)
  • Далее я высылаю исходники в формате psd со всеми сопутствующими материалами

Приблизительные цены:

  • Дизайн сайта: от 100$
  • Шапка: от 15$
  • Баннеры: от 10$
  • Лого: от 10$
  • Все остальное по договоренности

Рассчитаться со мной можно :

  • Webmoney ( R127916147729, Z204391557332 )
  • Наличными, если в моем городе
  • Яндекс Деньги ( 410013436359142 )
  • Возможно позже будут и другие варианты

Связь:

Skype: jillianz20valya

Email: [email protected]

Viber, тел: +375297302859

ICQ: 623051471

Гарантии:

Отзывы на известном форуме﻿

BL Webmoney 182

Мой сайт-портфолио

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
gusss
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта каталог-отелей
Оперативно получилось разъяснить все детали по ТЗ. В отличии от других дизайнеров с которыми работал раньше, Валентина задала много уточняющих вопросов относительно моей тематики сайта, видно было что заранее подготовилась, поэтому без лишних простоев начала работу над макетом. Первый предложенный вариант сразу понравился, с небольшими правками макет был принят. Приятно порадовало качество и современность дизайна, планирую по следующим проектам так же посотрудничать.
Отлично поработали! Перед началом выполнения заказа я получила все ответы на свои вопросы, поэтому работать с этим клиентом было одно удовольствие. Точно понимает чего хочет. Оплату получила в указанные сроки.
Ответный отзыв
a_mike
Михаил 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта по изготовлению вывесок
Валентина отлично выполнила поставленную задачу, качеством довольны на все 5+, все точно в срок, всегда на связи.
Отлично поработали, Михаил очень четко и ясно объяснил задачу, так что даже не возникало дополнительных вопросов. Оплату произвел быстро, сразу же по завершению заказа. Сотрудничеством я довольна
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $100от 1 дня
#587
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 4 часов
#1070