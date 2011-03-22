Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности театроведение. Действующий критик.
Специализация: тексты на тему искусства, стихи, проза, драматургия, редактирование, копирайтинг, рерайтинг.
Техническая специализация: полиграфическая вёрстка, препресс.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
Алексей исключительно оперативно, очень качественно и креативно выполнил глубокий рерайт нескольких текстов. Спасибо за работу! За рерайтом непременно обращусь еще. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Вот пример «правильного» заказчика: чётко сформулированная задача на подготовительном этапе, оперативность в ведении переговоров на этапе исполнения и быстрота реагирования при оплате после выполнения. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо, Дарья!
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга