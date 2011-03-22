jim_dylan

Алексей jim_dylan

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности театроведение. Действующий критик.

Специализация: тексты на тему искусства, стихи, проза, драматургия, редактирование, копирайтинг, рерайтинг.

Техническая специализация: полиграфическая вёрстка, препресс.

Отзывы заказчиков

Witchy
Дарья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
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Алексей исключительно оперативно, очень качественно и креативно выполнил глубокий рерайт нескольких текстов. Спасибо за работу! За рерайтом непременно обращусь еще. Рекомендую всем!
Вот пример «правильного» заказчика: чётко сформулированная задача на подготовительном этапе, оперативность в ведении переговоров на этапе исполнения и быстрота реагирования при оплате после выполнения. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо, Дарья!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга