Появилась острая потребность в дизайнере. Но не настолько острая, чтобы брать в штат кого попало. Нужен хороший специалист на хорошую зарплату. Человек, который не устает учиться и предпочтет интересную работу предложению «давай по пиву и ...
- $1000Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно отрисовать в "мультипликационном" стиле карту. Что нужно изобразить: 1. Изобразить сам Майами (пару небоскребов и симпатичная надпись "Miami", пальмы, побережье...), потом показать каналы Майами схематично. 2. Нарисовать схематично Keys (архипелаг островов) 3. Показать багамские острова (Nassau) Детальность карты НЕ нужна. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется специалист по печатному оформлению. Человек хорошо разбирающийся в программах векторной и растровой графики (в приоритете знатоки Adobe Photoshop и Adobe Illustrator). Будет просто замечательно если вы, ко всему прочему, знаете Adobe InDesign или Quark ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен художник (иллюстратор) для разовой (проектной) работы. Если понравится сотрудничество - при желании будет заключен договор и трудовая книжка. Обязательно наличие портфолио. Принцип работы: мы заносим вас к себе в "блокнот" и при появлении заказа ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт17 лет назад