jnik

Гость jnik

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Координатор студии

  • Дизайнер

    $1000

    Появилась острая потребность в дизайнере. Но не настолько острая, чтобы брать в штат кого попало. Нужен хороший специалист на хорошую зарплату. Человек, который не устает учиться и предпочтет интересную работу предложению «давай по пиву и ...

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    Закрыт
    17 лет назад

  • Карта

    $250

    Нужно отрисовать в "мультипликационном" стиле карту. Что нужно изобразить: 1. Изобразить сам Майами (пару небоскребов и симпатичная надпись "Miami", пальмы, побережье...), потом показать каналы Майами схематично. 2. Нарисовать схематично Keys (архипелаг островов) 3. Показать багамские острова (Nassau) Детальность карты НЕ нужна. ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Графический дизайнер

    $1000

    Требуется специалист по печатному оформлению. Человек хорошо разбирающийся в программах векторной и растровой графики (в приоритете знатоки Adobe Photoshop и Adobe Illustrator). Будет просто замечательно если вы, ко всему прочему, знаете Adobe InDesign или Quark ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Художник-иллюстратор

    Нужен художник (иллюстратор) для разовой (проектной) работы. Если понравится сотрудничество - при желании будет заключен договор и трудовая книжка. Обязательно наличие портфолио. Принцип работы: мы заносим вас к себе в "блокнот" и при появлении заказа ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад