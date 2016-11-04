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Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
8 лет назад
Android
Александр быстро и качественно выполнил работы. Всегда был на связи, работу сдал в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, оплатил все сразу. Рекомендую!
$300
10 баллов
8 лет назад
советую. Будут вопросы пишите, расскажу
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
$300
9 баллов
8 лет назад
Android
Александр отличный исполнитель, выполнил задачу качественно без четкого ТЗ. Все доработки возникавшие в процессе работы выполнял на высоком уровне.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством со Станиславом. Оплата происходила во время. Всем советую.