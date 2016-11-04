johnrevelator

Александр johnrevelator

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка приложений под ос Android http://klimovalexander.ru/

Портфолио

Отзывы заказчиков

x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$19
10 баллов
8 лет назад
Перенос мобильной версии сайта в приложение Android
Android
Александр быстро и качественно выполнил работы. Всегда был на связи, работу сдал в срок. Рекомендую!
Очень хороший заказчик, оплатил все сразу. Рекомендую!
Ответный отзыв
rEm1x2010
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Написать мобильное приложение для Андройд
советую. Будут вопросы пишите, расскажу
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
9 баллов
8 лет назад
Разработка приложения android
Android
Александр отличный исполнитель, выполнил задачу качественно без четкого ТЗ. Все доработки возникавшие в процессе работы выполнял на высоком уровне.
Доволен сотрудничеством со Станиславом. Оплата происходила во время. Всем советую.
Ответный отзыв