Выражаю огромную благодарность и говорю Спасибо Игорю за проделанную работу! Задача была не простая и материалы не очень качественные, но он справился и получился хороший ролик. Видно, что человек с интересом и увлеченностью делает свою работу. Рекомендую Игоря по части монтажа видео!