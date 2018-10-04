johnyfishborn

Игорь johnyfishborn

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Буду рад с вами сотрудничать.

Создаю 3д модели в программе Cinema 4d и Maya.

Делаю ретушь фото, занимаюсь разработкой логотипов.

Так же занимаюсь монтажем и коррекцией видео.

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Отзывы заказчиков

Frqncneska1977
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать монтаж выступления врача
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pegasus1986
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео о конференции
Linux
Выражаю огромную благодарность и говорю Спасибо Игорю за проделанную работу! Задача была не простая и материалы не очень качественные, но он справился и получился хороший ролик. Видно, что человек с интересом и увлеченностью делает свою работу. Рекомендую Игоря по части монтажа видео!
Отличный заказчик, интересный проект. Всегда поддерживает связь, своевременная оплата и требования не завышены.
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