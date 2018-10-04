Буду рад с вами сотрудничать.
Создаю 3д модели в программе Cinema 4d и Maya.
Делаю ретушь фото, занимаюсь разработкой логотипов.
Так же занимаюсь монтажем и коррекцией видео.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
7 лет назад
Linux
Выражаю огромную благодарность и говорю Спасибо Игорю за проделанную работу! Задача была не простая и материалы не очень качественные, но он справился и получился хороший ролик. Видно, что человек с интересом и увлеченностью делает свою работу. Рекомендую Игоря по части монтажа видео!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересный проект. Всегда поддерживает связь, своевременная оплата и требования не завышены.