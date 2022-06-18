jojomexi

Клим Муленков jojomexi

 
21 годРоссия/Самара
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Web-design

Доброго времени суток! Я занимаюсь разработкой дизайна многостраничных сайтов, лендингов, доработкой дизайна, дизайном отдельных конструкций и элементов.

Расскажу немножечко про себя. Я учусь в университете на факультете информационных технологий, но как же я попал в дизайн? В один момент я понял что сидеть над нудным кодом часами - совсем не моё и начал искать занятие которое пришлось бы мне по душе. И вот спустя некоторое время я наткнулся на очень интересный курс по Web-дизайну, который сразу же меня зацепил. Так и начался мой путь дизайнера . Работал около года в компании, но хочу себе свободный график, поэтому перешел на фриланс

Web-дизайн - работа, которая мне по настоящему нравится, именно поэтому вы гарантированно получите качественно выполненный дизайн.

Портфолио: behance.net/gallery/146013231/Portfolio

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$5000
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Отзывы заказчиков
dimapotapov2345
Дмитрий 
42 годаФранция
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5000
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта о кафе
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