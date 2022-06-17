dimapotapov2345

Дмитрий dimapotapov2345

 
42 годаФранция/Лион
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5040
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн баннера

    Добрый день! Нужен дизайн баннера для кафе.  Дизайн должен быть в светлых тонах(на нем будет логотип в коричневых тонах) Баннер будет размещаться над вывеской кафе, укажите есть ли у вас такой опыт, жду ваше портфолио, цены и сроки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн сайта о кафе

    Добрый день! Нужен дизайн сайта кафе, у меня есть текст и картинки. Ожидаю ваше портфолио и цены со сроками И также ответ на вопрос, есть ли у вас верстальщик для вашего дизайна и где вы будете его ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн логотипа

    $35

    Добрый день! Нужен дизайн логотипа для кафе, основной акцент нужно сделать на круассан, цвета светло-коричневые.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
seraphim6wings
Демид 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
2 балла
2 года назад
Дизайн логотипа
Обман, не оплатил заказ!
супер
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
2 года назад
Дизайн баннера
Отличный заказчик, рекомендую к работе!
Супер! Спасибо Роману, выполнил все четко и в минимальные сроки, всем остальным рекомендую, а Роману желаю удачи.
Ответный отзыв