dimapotapov2345

РПро кафе
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
2 года назад
РПро кафе
Добрый день! Нужен дизайн баннера для кафе. Дизайн должен быть в светлых тонах(на нем будет логотип в коричневых тонах) Баннер будет размещаться над вывеской кафе, укажите есть ли у вас такой опыт, жду ваше портфолио, цены и сроки
Добрый день! Нужен дизайн сайта кафе, у меня есть текст и картинки. Ожидаю ваше портфолио и цены со сроками И также ответ на вопрос, есть ли у вас верстальщик для вашего дизайна и где вы будете его ...
Добрый день! Нужен дизайн логотипа для кафе, основной акцент нужно сделать на круассан, цвета светло-коричневые.