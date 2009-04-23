Ищу программиста для проекта на Zend Framework + MySQL + jQuery. Условия работы: 5-6 дней в неделю 8-10 часов в день. Длительность проекта: одна-две недели (75 часов). Особенности проекта: Есть очень четкое и подробное техническое задание, составленное ...
Опыт профессиональной веб-разработки 10 лет.
Работал со многими CMS, популярными фреймворками (Symfony2, Zend Framework, Laravel, Yii),
движками для магазином (Virtuemart, opencart, Magento, - в компании Magento одно время работал и разрабатывал ядро системы).
Кроме стека PHP + MySQL + CSS + HTML + Apache + Linux работал с Nodejs, PostgreSQL и немного с Oracle.
Из фронтенд-фреймворков использую Bootstrap и AngularJS.
В принципе, освоение любого нового инструмента - не проблема, рутинная вещь.
Во фриланс-заказах делаю упор на быструю разработку, если в условия заказа не входит рефакторинг имеющегося кода. Условия работы обсуждаем до начала работы.
E-mail: [email protected]
Тел: +7 (985) 0398297.
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Господа, срочная работа! Есть уже размещённый на хостинге сайт на основе CMS Joomla! Необходимо завести на нём меню заданной структуры. Работа за $20. Первый, кто предложит выполнить за $10, получит заказ. С момента получения заказа начинается обратный отсчёт ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад