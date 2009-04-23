jour

Александр Юрченко jour

 
42 годаРоссия/Мытищи
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Опыт профессиональной веб-разработки 10 лет

Опыт профессиональной веб-разработки 10 лет.

Работал со многими CMS, популярными фреймворками (Symfony2, Zend Framework, Laravel, Yii),

движками для магазином (Virtuemart, opencart, Magento, - в компании Magento одно время работал и разрабатывал ядро системы).

Кроме стека PHP + MySQL + CSS + HTML + Apache + Linux работал с Nodejs, PostgreSQL и немного с Oracle.

Из фронтенд-фреймворков использую Bootstrap и AngularJS.

В принципе, освоение любого нового инструмента - не проблема, рутинная вещь.

Во фриланс-заказах делаю упор на быструю разработку, если в условия заказа не входит рефакторинг имеющегося кода. Условия работы обсуждаем до начала работы.

E-mail: [email protected]

Тел: +7 (985) 0398297.

PHPOpenCartLaravelMySQLOraclePostgreSQLHTMLCSSBootstrapMagentoLinuxApacheVirtuemart

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  • Построение заданной структуры меню в CMS Joomla!

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