julia_skr

Юлия julia_skr

 
37 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Генератор случайных чисел, ассемблер, matlab

    $250

    Требуется датчик случайных чисел, который выдаёт случайное число распределённое по нормальному закону (усечённому). Входные данные: математическое ожидание и дисперсия усечённого закона, границы усечения (L1 и L2). Датчик должен быть реализован в matlab.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Связь усечённого нормального закона с неусечённым

    $100

    Требуется формула связи математического ожидания и дисперсии усечённого нормального закона с этими же параметрами неусечённого нормального закона. Нужна функция: входные данные - мат.ожидание и дисперсия усечённого нормального закона. Выходные данные - мат.ожидание и дисперсия неусечённого ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватно для modernstoic - matlab

    $100

    Требуется написать функцию в Matlab, которая генерирует положительное число распределённое по нормальному закону с заданным математическим ожиданием и дисперсией. Математическое ожидание всегда положительное число. На дисперсию можно накладывать ограничения, но не желательно. Т.е. нужна функция, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
ModernStoic
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Приватно для modernstoic - matlab
Благодарю за положительный отзыв!!!
Долго искала нужного программиста по Matlab, Константин оказался просто подарком - программист и математик в одном лице. Не только делает работу, но и помогает понять, что действительно нужно заказчику, предлагает варианты улучшения работы и тем самым помогает добиться максимального результата. Работа выполнена в срок. Плюс ко всему более чем приемлемый бюджет. Если понадобится сделать что-то ещё в моей области, то буду обращаться только к нему. Спасибо :)
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ModernStoic
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Генератор случайных чисел, ассемблер, matlab
Благодарю за положительный отзыв!!!
Константин сделал ГПСЧ Парка-Миллера с в модификации Л'Экюера, да ещё и на ассемблере для матлаб, всё очень быстро работает. Я довольно на 100%, он просто молодец!!!! :)) ОЧЕНЬ много дополнительных доработок, спасибо!
Ответный отзыв
ModernStoic
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Связь усечённого нормального закона с неусечённым
Благодарю за положительный отзыв!!!
Не первый раз работаю с Константином, и опять блестящий результат: все требования выполнены, пожелания учтены и как всегда достигнут наилучший результат. В данной работе он осуществил вывод статистических параметров исходного нормального распределения из параметров усечённого ДВУМЯ СПОСОБАМИ- через символьное интегрирование, и через выведенные формулы. ОЧЕНЬ довольна сотрудничеством! Спасибо! :)
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ModernStoic
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Программа матлаб нелинейный метод Ньютона
Благодарю за положительный отзыв!!!
Приятно работать с таким исполнителем! Всё точно и в срок. Всем советую!
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