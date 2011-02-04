Необходимо реализовать метод Ньютона для решения системы нелинейных уравнений в matlab. Эта программа будет частью кандидатской диссертации по математическим методам в экономике.
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Требуется датчик случайных чисел, который выдаёт случайное число распределённое по нормальному закону (усечённому). Входные данные: математическое ожидание и дисперсия усечённого закона, границы усечения (L1 и L2). Датчик должен быть реализован в matlab.Завершен13 лет назад
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Требуется формула связи математического ожидания и дисперсии усечённого нормального закона с этими же параметрами неусечённого нормального закона. Нужна функция: входные данные - мат.ожидание и дисперсия усечённого нормального закона. Выходные данные - мат.ожидание и дисперсия неусечённого ...Завершен13 лет назад
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Требуется написать функцию в Matlab, которая генерирует положительное число распределённое по нормальному закону с заданным математическим ожиданием и дисперсией. Математическое ожидание всегда положительное число. На дисперсию можно накладывать ограничения, но не желательно. Т.е. нужна функция, ...Завершен13 лет назад