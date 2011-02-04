Долго искала нужного программиста по Matlab, Константин оказался просто подарком - программист и математик в одном лице. Не только делает работу, но и помогает понять, что действительно нужно заказчику, предлагает варианты улучшения работы и тем самым помогает добиться максимального результата. Работа выполнена в срок. Плюс ко всему более чем приемлемый бюджет. Если понадобится сделать что-то ещё в моей области, то буду обращаться только к нему. Спасибо :)