UI/UX Designer
Более чем 3 года опыта в создании интерфейсов. А также брендинга, логотипов, иконок.
Опыт работы в студии мобильной разработки, опыт работы над крупными заказами и их сопровождение.
Портфолио:
- Прототипирую интерфейсы. MarvelApp/Invision/Balsamiq
- Разрабатываю дизайн. Sketch, Photoshop
- Анимирую. Стандартно пользуюсь Principle. Легко обучаюсь новым программам.
- Создаю аккуратные макеты для передачи в отдел разработки, на «ты» с Zeplin.
Я придерживаюсь идеи «чистого дизайна». С профессиональной точностью подхожу к созданию прототипов и, в дальнейшем, дизайна.
Постоянно совершенствуюсь в своей профессиональной деятельности. Это позволяет мне полностью погружаться в рабочий процесс, разрабатывать новые решения и находить интересные и эффективные выходы в решении рабочих задач.
Вы всегда можете со мной связаться:
e-mail: [email protected]
skype: just.kuzan
mobile/telegram: +375291259047
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