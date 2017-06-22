justkuzan

Антон justkuzan

 
31 годБеларусь/Гомель
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
UI/UX Designer

Более чем 3 года опыта в создании интерфейсов. А также брендинга, логотипов, иконок.

Опыт работы в студии мобильной разработки, опыт работы над крупными заказами и их сопровождение.

Портфолио:

antonkuzan.tilda.ws

kuzan.ru

  • Прототипирую интерфейсы. MarvelApp/Invision/Balsamiq
  • Разрабатываю дизайн. Sketch, Photoshop
  • Анимирую. Стандартно пользуюсь Principle. Легко обучаюсь новым программам.
  • Создаю аккуратные макеты для передачи в отдел разработки, на «ты» с Zeplin.
Основные рабочие инструменты: Sketch3, Photoshop, Marvellapp, Balsamiq, Pixate, Zeplin, Principle.

Я придерживаюсь идеи «чистого дизайна». С профессиональной точностью подхожу к созданию прототипов и, в дальнейшем, дизайна.

Постоянно совершенствуюсь в своей профессиональной деятельности. Это позволяет мне полностью погружаться в рабочий процесс, разрабатывать новые решения и находить интересные и эффективные выходы в решении рабочих задач.

Вы всегда можете со мной связаться:

e-mail: [email protected]

skype: just.kuzan

mobile/telegram: +375291259047

PhotoshopSketch