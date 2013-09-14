k_a_t_o

Екатерина k_a_t_o

 
39 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Веб-тестирование (функциональность, юзабилити, кроссбраузерность и т.д. )

Услуги веб-тестирования:

- проверка сайта на функциональные ошибки,

- проверка сайта на удобство пользования,

- кросс-браузерное тестирование сайта в IE7, IE8, IE9, IE 10, Firefox, Opera, Chrome, Safari,Yandex Browser и других браузерах

- кросс-платформенное тестирование сайта в Win7, Win8, WinXP, Ubuntu

- проверка сайта на разрешениях экрана: 1024х600, 1280х1024, 1366х768, 1920х1200 и других

- написание тестовой документации (тест-планы, чеклисты, тест-кейсы, отчеты о тестировании)

- тестирование на соответствие ТЗ, попиксельное сравнение с дизайнерскими макетами

Тестирование мобильных приложений на устройствах на Android и iOS

Знания: HTML, CSS, Javascript (базово); CMS Joomla, Drupal, 1C Bitrix; баг-трекинговые системы: Redmine, Mantis, Jira

Английский язык : Upper Intermediate

JavascriptAndroidHTMLCSSiOSJoomlaDrupalUbuntuБитриксRedmine
Отзывы заказчиков
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Протестировать сайт
Екатерина, спасибо. Очень качественная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.