Веб-тестирование (функциональность, юзабилити, кроссбраузерность и т.д. )

Услуги веб-тестирования:

- проверка сайта на функциональные ошибки,

- проверка сайта на удобство пользования,

- кросс-браузерное тестирование сайта в IE7, IE8, IE9, IE 10, Firefox, Opera, Chrome, Safari,Yandex Browser и других браузерах

- кросс-платформенное тестирование сайта в Win7, Win8, WinXP, Ubuntu

- проверка сайта на разрешениях экрана: 1024х600, 1280х1024, 1366х768, 1920х1200 и других

- написание тестовой документации (тест-планы, чеклисты, тест-кейсы, отчеты о тестировании)

- тестирование на соответствие ТЗ, попиксельное сравнение с дизайнерскими макетами

Тестирование мобильных приложений на устройствах на Android и iOS

Знания: HTML, CSS, Javascript (базово); CMS Joomla, Drupal, 1C Bitrix; баг-трекинговые системы: Redmine, Mantis, Jira

Английский язык : Upper Intermediate