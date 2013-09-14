Услуги веб-тестирования:
- проверка сайта на функциональные ошибки,
- проверка сайта на удобство пользования,
- кросс-браузерное тестирование сайта в IE7, IE8, IE9, IE 10, Firefox, Opera, Chrome, Safari,Yandex Browser и других браузерах
- кросс-платформенное тестирование сайта в Win7, Win8, WinXP, Ubuntu
- проверка сайта на разрешениях экрана: 1024х600, 1280х1024, 1366х768, 1920х1200 и других
- написание тестовой документации (тест-планы, чеклисты, тест-кейсы, отчеты о тестировании)
- тестирование на соответствие ТЗ, попиксельное сравнение с дизайнерскими макетами
Тестирование мобильных приложений на устройствах на Android и iOS
Знания: HTML, CSS, Javascript (базово); CMS Joomla, Drupal, 1C Bitrix; баг-трекинговые системы: Redmine, Mantis, Jira
Английский язык : Upper Intermediate