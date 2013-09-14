Протестировать сайт

Добрый вечер всем. Создаю новый проект на движке DataLife Engine 10 версия. Тематика сайт для взрослых. Ищу кто может сделать внутреннюю оптимизацию сайта Что бы я хотел от вас получить по выполнению работы: - Настройка и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт интернет-магазина с большим количеством товаров.
Задача:
- проверить наличие текстов на страницах брендов товаров,
- проверить наличие всех картинок у брендов,
- проверить количество товаров по ссылкам, хотя бы очевидные ляпы (где-то, например, указано 39, а товара нет после перехода).
- проверить наличие картинок товаров (пролистывая страницы, на каждой по 12 картинок).
За всю работу 500 руб. Обязательна внимательность.
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe. Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план, в виде документа Exel, можно в Google Docs, с сводкой: действие | ожидаемый результат | полученный результат Назначение документа: служить наглядной ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется аудит юзабилити сайта: techmed.com.uaТестирование сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Обязанности: • Обновлять \ конфигурировать \ настраивать \ обеспечивать поддержку VoIP серверов компании. • Проектировать и устанавливать новые серверы \ услуги VoIP . • Поддерживать отношения \ координировать работу с операторами VoIP \ другими провайдерами услуг. Требования: • Опыт работы ...Закрыт10 лет назад
Нужно провести юзабилити-аудит меню пользователя для небольшой мобильной игры. Операционная система - IOS. Жанр – аркада. Нужно оценить работу игрового меню, магазина, переходов между игровыми уровнями и т.д. Тестирование геймплея и игровой ...Закрыт10 лет назад
- $50
Найти и удалить вирусы на нескольких сайтахТестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Multitest.ua - сервис подбора интернет-провайдера и тарифа по адресу клиента. Цель тестирования - рост удовлетворенности пользователей и соответственно конверсии (количество заказов на интернет). Особенно интересуют такие моменты: 1) Форма заказа 2) Интерфейс выбора тарифа провайдера 3) Интерфейс ввода адресаТестирование сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо протестировать корректность работы смс сервиса в разных странах и на разных операторах. Суть задачи - с выбранными исполнителями (а одного тут 100% не хватит, речь о десяти и более) - связываюсь посредством скайп, уточняю его ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $9
Всем привет! На сегодня есть такая задача: нужны бета-тестеры сайта. На 1 час - с 21 до 22 часов, на сегодня, 3 сентября. Нужно 3 человека. Заплачу по 100 руб. Немного-но на пиво за 1 час ...Закрыт10 лет назад