Протестировать сайт

$15
Тестирование сайтовЗавершен7 заявок188 просмотров
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Сайт интернет-магазина с большим количеством товаров.

Задача:

- проверить наличие текстов на страницах брендов товаров,

- проверить наличие всех картинок у брендов,

- проверить количество товаров по ссылкам, хотя бы очевидные ляпы (где-то, например, указано 39, а товара нет после перехода).

- проверить наличие картинок товаров (пролистывая страницы, на каждой по 12 картинок).

За всю работу 500 руб. Обязательна внимательность.

10 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
k_a_t_o
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Екатерина, спасибо. Очень качественная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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