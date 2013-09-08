VoIP инженер

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Обязанности:

• Обновлять \ конфигурировать \ настраивать \ обеспечивать поддержку VoIP серверов компании.

• Проектировать и устанавливать новые серверы \ услуги VoIP .

• Поддерживать отношения \ координировать работу с операторами VoIP \ другими провайдерами услуг.

Требования:

• Опыт работы от 2 лет на аналогичной должности.

• Опыт работы в VoIP.

• Желательно знание MySQL.

• Знание GSM Gateway and SIP - это плюс.

• Английский - выше среднего.

10 лет назад
DianaGrishyna
Диана 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад