Внутренняя оптимизация сайта

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Добрый вечер всем. Создаю новый проект на движке DataLife Engine 10 версия. Тематика сайт для взрослых. Ищу кто может сделать внутреннюю оптимизацию сайта

Что бы я хотел от вас получить по выполнению работы:

- Настройка и написание Title (заголовков сайта)

- Настройка и написание основных метатегов.

- Настройка и написание h1-h6 тегов

- Составление СЯ (Ядра ключевых слов сайта)

- Перелинковка сайта

- Работа с body (телом) сайта (выделение ключей, написание мини-текстов для продвижения) (не путать с написанием статей)

- настройка или создание robots.txt

- настройка или создание карты сайта (sitemap)

- удаление дублей страниц

- выполнение микроразметки для поисковых систем (Структурированные данные)

Ну вот вроде и все подавайте заявки и указывайте цену за ваши труды

10 лет назад
pis1210
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад