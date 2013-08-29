Внутренняя оптимизация сайта

Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe. Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план, в виде документа Exel, можно в Google Docs, с сводкой: действие | ожидаемый результат | полученный результат Назначение документа: служить наглядной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер всем. Создаю новый проект на движке DataLife Engine 10 версия. Тематика сайт для взрослых. Ищу кто может сделать внутреннюю оптимизацию сайта
Что бы я хотел от вас получить по выполнению работы:
- Настройка и написание Title (заголовков сайта)
- Настройка и написание основных метатегов.
- Настройка и написание h1-h6 тегов
- Составление СЯ (Ядра ключевых слов сайта)
- Перелинковка сайта
- Работа с body (телом) сайта (выделение ключей, написание мини-текстов для продвижения) (не путать с написанием статей)
- настройка или создание robots.txt
- настройка или создание карты сайта (sitemap)
- удаление дублей страниц
- выполнение микроразметки для поисковых систем (Структурированные данные)
Ну вот вроде и все подавайте заявки и указывайте цену за ваши труды
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