$500
Требуется доделать сайт. Сделан на Ruby On Rails (ROR). Сайт игровой тематики (игры на деньги). Более подробно, что требуется сделать можно увидеть в прикрепленном файле.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Требуется доделать сайт. Сделан на Ruby On Rails (ROR). Сайт игровой тематики (игры на деньги). Более подробно, что требуется сделать можно увидеть в прикрепленном файле.
В общем нужен удобный красивый плеер для музыкального сайта ничего лишнего чтобы функции разные были например переключение треков, добавление в плейлист и т.д. связь ICQ 55682371два skype grammm1три