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kaigerda
kaigerda
NaN лет
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Артём Петров
reds
57 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$0
10 баллов
17 лет назад
Система учета наличия товаров на складе.
Отлично выполнил работу, даже раньше назначенного срока. Претензий нет.
Алексей
alexey_k_v
43 года
Украина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
SQL запрос в Access
точно и кратко, как было нужно. претензий нет
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Отзывы заказчиков
2
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