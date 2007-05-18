kaigerda

Гость kaigerda

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
reds
57 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Система учета наличия товаров на складе.
Отлично выполнил работу, даже раньше назначенного срока. Претензий нет.
alexey_k_v
Алексей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$0
10 баллов
17 лет назад
SQL запрос в Access
точно и кратко, как было нужно. претензий нет