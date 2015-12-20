Работаю с Yii2/ Php / MySQL / JavaScript / Jquery / Html / CSS
Работаю с Php / MySQL / JavaScript / Html / CSS / Jquery. Специализируюсь на самописных движках. Упрощенные сайты(доски объявлений, интернет-магазины, сайты-визитки, блоги) функциональная сторона.
Также разработка обычных приложений для ПК( C#, MS SQL).
Портфолио
- Онлайн-конструктор выбора двери по каталогу.246 просмотров
- Упрощенная версия phpMyAdmin224 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Каир Мулдаш очень ответственно и оперативно выполнил задание. Ощущается, что он ответственный и перспективный программист. Чувствуется, что у него прекрасное профессиональное будущее.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка задачи!Своевременная оплата!Спасибо, работаем дальше!
$3
10 баллов
8 лет назад
Человек старался все сделал как мне нужно, был всегда на связи не смотрите что молодой! знания присутствуют и может довести до конца начатое дело поэтому можно обращаться снова.
Ответный отзыв
Заказчик надежный, четко и понятно ставит задачи. Замечания были объективными и оплата была без задержек.