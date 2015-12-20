kair4ik

Каир kair4ik

 
30 летКазахстан/Караганда
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работаю с Yii2/ Php / MySQL / JavaScript / Jquery / Html / CSS

Работаю с Php / MySQL / JavaScript / Html / CSS / Jquery. Специализируюсь на самописных движках. Упрощенные сайты(доски объявлений, интернет-магазины, сайты-визитки, блоги) функциональная сторона. 

Также разработка обычных приложений для ПК( C#, MS SQL). 

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryYiiСайт-визиткаSQL
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Отзывы заказчиков
Krupp1
47 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Протестировать тест (пардон за тавтологию). Время выполнения 30 минут.
Каир Мулдаш очень ответственно и оперативно выполнил задание. Ощущается, что он ответственный и перспективный программист. Чувствуется, что у него прекрасное профессиональное будущее.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи!Своевременная оплата!Спасибо, работаем дальше!
Ответный отзыв
dimonkasok
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Нужна правка ява-скрипта
Человек старался все сделал как мне нужно, был всегда на связи не смотрите что молодой! знания присутствуют и может довести до конца начатое дело поэтому можно обращаться снова.
Заказчик надежный, четко и понятно ставит задачи. Замечания были объективными и оплата была без задержек.
Ответный отзыв