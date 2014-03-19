Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 2 дней
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Интернет-магазины
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от $500
от 3 дней
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Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $40
от 3 дней
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