kalinina2332

Ольга kalinina2332

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#722
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Баннеры

Портфолио

Отзывы заказчиков

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
2 года назад
Баннер для Інст + адапт під сроріс
InstagramПодбор шрифтовСоздание баннеров
Дякую за швидкість та уважність в роботі.
С Олесей работать легко и приятно, спасибо!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
$7/час
от $7от 1 дня
#23
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1333
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#1824