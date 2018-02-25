Качество работы достаточно высокое, единственное - не все сделано, как изначально просила в ТЗ: цвет носков не регулируется, тень от носков изначально нарисована просто кистью без возможности регулирования, хотя просила 2 раза точно это поправить. Но исполнитель пропала. А так все ок.