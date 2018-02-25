КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН В КОРОТКИЕ СРОКИ! Дизайн, который продается!
Здравствуйте, меня зовут Камила и я создаю качественный дизайн для Вашего Бизнеса!
Логотип, фирменный стиль, упаковки, полиграфия, каллиграфические надписи, оформление соц. сетей.
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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Камила выполнила все пожелания к проекту, Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично
$8
8 баллов
6 лет назад
Качество работы достаточно высокое, единственное - не все сделано, как изначально просила в ТЗ: цвет носков не регулируется, тень от носков изначально нарисована просто кистью без возможности регулирования, хотя просила 2 раза точно это поправить. Но исполнитель пропала. А так все ок.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
всё сделано быстро и в соответствии с ожиданиями. правки были внесены быстро и в полном объеме. Рекомендую. спасибо за работу!
Ответный отзыв
Задача была поставлена корректно. Заказчик всегда на связи. Рекомендую
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга