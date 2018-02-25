kamila2512

Камила kamila2512

 
25 летРоссия/Ижевск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН В КОРОТКИЕ СРОКИ! Дизайн, который продается!

Здравствуйте, меня зовут Камила и я создаю качественный дизайн для Вашего Бизнеса!

Логотип, фирменный стиль, упаковки, полиграфия,  каллиграфические надписи, оформление соц. сетей. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
WorbeR
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Векторное изображение из jpg
Камила выполнила все пожелания к проекту, Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
StanlySEO
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать в векторе несколько изображений
Все отлично! Рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$8
8 баллов
6 лет назад
Сделать мокап упаковки для носков
Качество работы достаточно высокое, единственное - не все сделано, как изначально просила в ТЗ: цвет носков не регулируется, тень от носков изначально нарисована просто кистью без возможности регулирования, хотя просила 2 раза точно это поправить. Но исполнитель пропала. А так все ок.
Рекомендую!
Ответный отзыв
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Каллиграфическая надпись
всё сделано быстро и в соответствии с ожиданиями. правки были внесены быстро и в полном объеме. Рекомендую. спасибо за работу!
Задача была поставлена корректно. Заказчик всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга