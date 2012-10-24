Сделать логотип название сайта 300x80 на бесцветном фоне Сайт знакомства Skype: intimreal
Логотипы и Знаки30 заявок
Закрыт
11 лет назад
Сделать логотип название сайта 300x80 на бесцветном фоне Сайт знакомства Skype: intimreal
Продвижение топ 10 - Регион Украина сайт знакомств Кто не занимался продвижением сайта данной темы , очень прошу не экспериментировать И только долгосрочное сотрудничество ,поддержка
и найти ошибку в файле анкеты в анкете сайта пропала одна функция
Найти и устранить причину на сайте партнерская программа Партнерам не засчитывает переходы по javascript а просто по простой ссылке считает
На сайте знакмств надо переделать меню мне надо сделать по другому чтоб при нажатии на страну ,выпадало меню (города)