Киев, ул. Ломоносова, д. 35, 317\3

• тел. 8(093)1669609

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• ICQ 328656716

Кондауров Олег Сергеевич

видеорежисер

ОПЫТ РАБОТЫ

Информационно-вычислительный центр КНУ им. Т.Г.Шевченка

февраль 2008 – наст.вр. Ст. оператор

- монтаж видео

- видеотрансляции, видеопередача, содержание видеосервера

- видеосъемка

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2006 – наст. вр. Киевский Национальный Университет им. Т.Г Шевченка

- Радиофизический факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

- Adobe Premiere CS3, Adobe After Effects CS3, Adobe Photoshop CS3, Adobe Audition 3.0, Adobe Fireworks CS3, Sony Sound Forge 8.0, Pinnacle Studio 10.5, Virtual Dub 1.7.8, Windows Media Encoder.

- Опыт работы в сфере видеомонтажа: монтаж домашнего видео, монтаж репортажей университетских мероприятий, монтаж видеороликов для команды КВН, монтаж видео о природе, монтаж видеороликов спортивного направления.

- Участие в фотовыставках

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- английский, свободно

ПРОЧЕЕ

Не курю, не женат, имеются водительские права, студент стационара, коммуникабелен, креативный, ответственный, пунктуальный , легкообучаемый.

Хобби – спорт (легкая атлетика 400м, баскетбол, футбол, настольный теннис)