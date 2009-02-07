Киев, ул. Ломоносова, д. 35, 317\3
• тел. 8(093)1669609
• e-mail [email protected]
• ICQ 328656716
Кондауров Олег Сергеевич
видеорежисер
ОПЫТ РАБОТЫ
Информационно-вычислительный центр КНУ им. Т.Г.Шевченка
февраль 2008 – наст.вр. Ст. оператор
- монтаж видео
- видеотрансляции, видеопередача, содержание видеосервера
- видеосъемка
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2006 – наст. вр. Киевский Национальный Университет им. Т.Г Шевченка
- Радиофизический факультет
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
- Adobe Premiere CS3, Adobe After Effects CS3, Adobe Photoshop CS3, Adobe Audition 3.0, Adobe Fireworks CS3, Sony Sound Forge 8.0, Pinnacle Studio 10.5, Virtual Dub 1.7.8, Windows Media Encoder.
- Опыт работы в сфере видеомонтажа: монтаж домашнего видео, монтаж репортажей университетских мероприятий, монтаж видеороликов для команды КВН, монтаж видео о природе, монтаж видеороликов спортивного направления.
- Участие в фотовыставках
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский, свободно
ПРОЧЕЕ
Не курю, не женат, имеются водительские права, студент стационара, коммуникабелен, креативный, ответственный, пунктуальный , легкообучаемый.
Хобби – спорт (легкая атлетика 400м, баскетбол, футбол, настольный теннис)
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