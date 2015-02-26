kar663

Юрий kar663

 
62 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер и лого инет-мага

    $50

    Нужен баннер и лого инет-магазина товаров для детей Eco4Baby.by предпочтительно в палитре naturespurest.co.uk или в постельных тонах, товарная тематика прилагается в файле.

    Баннеры51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин Eco4

    Необходим простой на начальном этапе интернет-магазин для детских товаров с элементами индивидуального дизайна и возможностью последующего развития, количество товарных категорий в пределах 5-10, размещение в Беларуси, оплаченный хостинг на active.by. Пример товарной тематики baby-avenue.ru, цветовое ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад