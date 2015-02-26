Необходим простой на начальном этапе интернет-магазин для детских товаров с элементами индивидуального дизайна и возможностью последующего развития, количество товарных категорий в пределах 5-10, размещение в Беларуси, оплаченный хостинг на active.by. Пример товарной тематики baby-avenue.ru, цветовое ...