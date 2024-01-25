Уникальность и неповторимость - неотъемлемая часть успеха
К каждому заданию подхожу индивидуально. Полностью погружаюсь в атмосферу проекта, продумываю каждую деталь, которая передаёт характер бренда и может выделить его среди конкурентов, а это благоприятно влияет на развитие бизнеса. Всегда работаю на результат.
https://www.behance.net/6cb384a5 (развернутое портфолио можно посмотреть по ссылке)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Фирменный стиль
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