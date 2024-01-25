karanol

Ольга karanol

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Уникальность и неповторимость - неотъемлемая часть успеха

К каждому заданию подхожу индивидуально. Полностью погружаюсь в атмосферу проекта, продумываю каждую деталь, которая передаёт характер бренда и может выделить его среди конкурентов, а это благоприятно влияет на развитие бизнеса. Всегда работаю на результат.
https://www.behance.net/6cb384a5 (развернутое портфолио можно посмотреть по ссылке)

Портфолио

Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#471
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#670
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#1555