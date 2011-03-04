Отзывы заказчиков
$700
0 баллов
14 лет назад
Обращаться не советую. Предоплату взял и пропал. Работу не сделал. Просил его перезвонить так он так и не удосужился. Безответственность, не порядочность.
$400
0 баллов
14 лет назад
Заплатил 100%. получил наверное 60%. выдал детальный список багов, но и разработчик уже как 4 дня не выходит на связь, хотя сказал, что исправит. если фиксы будут сделаны сегодня-завтра то отзову отзыв. А пока - негативный опыт. Контакты: Султан Сергей [email protected] или Нечаев Сергей(так и не понял кто реален)
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#2671
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#5252
Веб-программирование
2 отзыва(-2)
от $100
от 1 дня
#5771