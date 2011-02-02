Нужен веб-модуль

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок377 просмотров

Согласно отосланого ТЗ

14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kardanar
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$400
3 дня
Заплатил 100%. получил наверное 60%. выдал детальный список багов, но и разработчик уже как 4 дня не выходит на связь, хотя сказал, что исправит. если фиксы будут сделаны сегодня-завтра то отзову отзыв. А пока - негативный опыт. Контакты: Султан Сергей [email protected] или Нечаев Сергей(так и не понял кто реален)

Заявки фрилансеров

kardanar
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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