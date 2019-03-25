karenina88

Анна karenina88

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Маркетолог. Опыт работы более 8 лет. Часто требуется помощь программистов, дизайнеров, копирайтеров. 

Готова к взаимовыгодному сотрудничеству.

Отзывы заказчиков

Perfekt768
Олена 
53 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
5 баллов
6 лет назад
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Работа не выполнена
Информацию заказчик не предоставил. На связь не выходил.
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга