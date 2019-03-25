Маркетолог. Опыт работы более 8 лет. Часто требуется помощь программистов, дизайнеров, копирайтеров.
Готова к взаимовыгодному сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
5 баллов
6 лет назад
Работа не выполнена
Ответный отзыв
Информацию заказчик не предоставил. На связь не выходил.
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга