karra

Екатерина karra

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип и фирменный стиль

    Нужно разработать Логотип и фирменный стиль. так-же нужен будет лендинг и сайт. хорошо если этим будет заниматься одни люди которые почувствуют, что мы хотим. Для компании которая занимается красивыми вечерними нарядами и созданием образов ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад