нужен качественный и красивый сайт магазина одежды. Очень нужно без затягивания сроков и быстро. От исполнителя требуется профессионализм и хороший вкус
Интернет-магазины30 заявок
Закрыт
10 лет назад
нужен качественный и красивый сайт магазина одежды. Очень нужно без затягивания сроков и быстро. От исполнителя требуется профессионализм и хороший вкус
Нужно разработать Логотип и фирменный стиль. так-же нужен будет лендинг и сайт. хорошо если этим будет заниматься одни люди которые почувствуют, что мы хотим. Для компании которая занимается красивыми вечерними нарядами и созданием образов ...