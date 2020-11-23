kartashovk

Кирилл kartashovk

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик web-сайтов.

Основные навыки:

  • PHP
  • SQL
  • [MYSQL]
  • HTML
  • CSS
Дополнительные навыки:

  • wordpress
  • prestashop
  • оптимизация сайтов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

AnastasiyaGr
Анастасия 
32 года
6 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$13
8 баллов
4 года назад
Разобраться с кешированием сайта на WordPress
WordPress
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