Разработчик web-сайтов.
Основные навыки:
- PHP
- SQL
- [MYSQL]
- HTML
- CSS
- wordpress
- prestashop
- оптимизация сайтов
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Портфолио
- Smmol - сервис smm раскрутки56 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
8 баллов
4 года назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!