katesolokova

Катерина Кармина katesolokova

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Команда переводчиков PROTRAN

Работаем в небольшой команде из профильных переводчиков и редактора. Выполняем экспертный, вдумчивый перевод.

Грамотность и качество ответственно гарантируем.

Основные направления в работе:

 -технический перевод

- бизнес, маркетинг, digital-маркетинг, реклама 

- медицинский перевод

-  юридический перевод

- туризм, культура, наука и религия. 

Наши языки: английский, французский, немецкий, грузинский, польский, турецкий, украинский, русский.

Активно пользуемся такими CATTools:  SDL Trados Studio 2011 (2014,2015), WordFast, SmartCat, MemoQ.

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
#1030