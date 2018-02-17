Команда переводчиков PROTRAN

Работаем в небольшой команде из профильных переводчиков и редактора. Выполняем экспертный, вдумчивый перевод.

Грамотность и качество ответственно гарантируем.

Основные направления в работе:

-технический перевод

- бизнес, маркетинг, digital-маркетинг, реклама

- медицинский перевод

- юридический перевод

- туризм, культура, наука и религия.

Наши языки: английский, французский, немецкий, грузинский, польский, турецкий, украинский, русский.

Активно пользуемся такими CATTools: SDL Trados Studio 2011 (2014,2015), WordFast, SmartCat, MemoQ.