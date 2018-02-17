Команда переводчиков PROTRAN
Работаем в небольшой команде из профильных переводчиков и редактора. Выполняем экспертный, вдумчивый перевод.
Грамотность и качество ответственно гарантируем.
Основные направления в работе:
-технический перевод
- бизнес, маркетинг, digital-маркетинг, реклама
- медицинский перевод
- юридический перевод
- туризм, культура, наука и религия.
Наши языки: английский, французский, немецкий, грузинский, польский, турецкий, украинский, русский.
Активно пользуемся такими CATTools: SDL Trados Studio 2011 (2014,2015), WordFast, SmartCat, MemoQ.
Переводы
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