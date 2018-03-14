katharine87

Необходимо разработать логотип для студии красоты. А также фирменный стиль. Есть 3 оттенка, которые хотелось бы использовать. Небольшие сроки исполнения.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Необходимо разработать логотип для студии красоты. А также фирменный стиль. Есть 3 оттенка, которые хотелось бы использовать. Небольшие сроки исполнения.
Добрый день. Необходимо придумать оригинальное название студии красоты. Название не связанное со словами beauty, color, hair и тд) подробнее обсудим в лс