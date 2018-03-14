katharine87

Екатерина Стасевич katharine87

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Логотип/ фирменный стиль для студии красоты
Екатерина, спасибо за интересный проект! Сотрудничеством осталась очень довольна. Рекомендую!
Спасибо огромное за проделанную работу. Сроки были короткие, но Полина отлично справилась. Все пожелания учтены от и до, это очень важно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vabat
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Оригинальное название студии красоты
Приятно иметь дело с человеком, который точно знает чего хочет и может это объяснить исполнителю! Оплата достойная и своевременная. Желаю успехов новому бизнесу!
Отличная работа. Учтены все пожелания. Спасибо за оперативность и терпение. Рекомендую.
Ответный отзыв