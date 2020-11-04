katusha2811_

Требуется 3Д Визуализатор на проект с готовыми кейсами в сфере ландшафтного дизайна
3D-графика14 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется 3Д Визуализатор на проект с готовыми кейсами в сфере ландшафтного дизайна
Необходимо спарсить ВСЕ управляющие компании клубных поселков по Челябинску, Екатеринбургу и Тюмени. По итогу от вас ожидаем получить базу данных с контактными номерами телефонов, электронной почтой и адресом Управляющих компаний по этим трем городам.
Купим всероссийскую базу данных садовых центров, ландшафтных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, дизайнеров интерьера за 2019, 2020 год. Информация, которую по итогу ожидаем от вас получить: контактные номера, адрес местоположения, электронная почта.