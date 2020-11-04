katusha2811_

Необходимо спарсить ВСЕ управляющие компании клубных поселков по Челябинску, Екатеринбургу и Тюмени. По итогу от вас ожидаем получить базу данных с контактными номерами телефонов, электронной почтой и адресом Управляющих компаний по этим трем городам.