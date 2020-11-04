katusha2811_

Екатерина katusha2811_

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • 3Д визуализатор

    Требуется 3Д Визуализатор  на проект с готовыми кейсами в сфере ландшафтного дизайна

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить управляющие компании клубных поселков

    Необходимо спарсить ВСЕ управляющие компании клубных поселков по Челябинску, Екатеринбургу и Тюмени. По итогу от вас ожидаем получить базу данных с контактными номерами телефонов, электронной почтой и адресом Управляющих компаний по этим трем городам.

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • База данных

    Купим всероссийскую базу данных садовых центров, ландшафтных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, дизайнеров интерьера за 2019, 2020 год. Информация, которую по итогу ожидаем от вас получить:  контактные номера, адрес местоположения, электронная почта.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    3 года назад