katya314159

Екатерина katya314159

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

UliaMotovilova
Юлия 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Склеить две минутных видеозаписи экрана, озвучить и закрасить имена
Было очень приятно поработать!
Юлия сделала нам монтаж видео очень оперативно всего за пару часов, по качеству все идеально! Спасибо большое!
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