katya314159

$55
Нужно выгрузить все данные Crunchbase по патентам. Ключевая проблема в том, что на сайте стоит ограничение скачивания в 1,000 строк, а скачать нужно >1 миллиона. Нужны все колонки, патенты с ...
Базы данных1 заявка
Закрыт
4 года назад
Нужно выгрузить все данные Crunchbase по патентам. Ключевая проблема в том, что на сайте стоит ограничение скачивания в 1,000 строк, а скачать нужно >1 миллиона. Нужны все колонки, патенты с ...
Видео-инструкция о том, как создать учетную запись в электронном дневнике. Мы записали 2-х минутное видео о том, как создать аккаунт ребенка в электронном дневнике. Что нужно сделать: 1) Озвучить ...