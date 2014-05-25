Добрый день.
Если вас интересует исполнительный и ответственный работник, то милости прошу. Выполняю работу в установленные сроки.Выполняю качественный рерайт и копирайт.Проверку осуществляю в система антиплагиат. Веду гибкую ценовую политику, постоянным заказчикам скидки.
Тексты перед отправлением проходят проверку на уникальность.
С уважением Екатерина.
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
10 лет назад
Екатерина просто порадовала очень неординарными, интересными и грамотно написанными текстами, причем раньше установленного срока. Продолжаем сотрудничество и рекомендую выбирать Екатерину!
Ответный отзыв
задачи поставлены четко,своевременная оплата, постоянно на связи, очень вежливый и пунктуальный человек. Спасибо за доверие и за работу, хочу в дальнейшем работать с вами на постоянной основе!