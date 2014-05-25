katyarain

Екатерина katyarain

 
33 годаУкраина/Мелитополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Добрый день.

Если вас интересует исполнительный и ответственный работник, то милости прошу. Выполняю работу в установленные сроки.Выполняю качественный рерайт и копирайт.Проверку осуществляю в система антиплагиат. Веду гибкую ценовую политику, постоянным заказчикам скидки.

Тексты перед отправлением проходят проверку на уникальность.

С уважением Екатерина.

Отзывы заказчиков
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$2
10 баллов
10 лет назад
"Женские тексты"
Екатерина просто порадовала очень неординарными, интересными и грамотно написанными текстами, причем раньше установленного срока. Продолжаем сотрудничество и рекомендую выбирать Екатерину!
задачи поставлены четко,своевременная оплата, постоянно на связи, очень вежливый и пунктуальный человек. Спасибо за доверие и за работу, хочу в дальнейшем работать с вами на постоянной основе!
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