"Женские тексты"

$100
КопирайтингЗавершен26 заявок288 просмотров
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Нужны интересные тексты на разные женские темы для оффлайновых журналов. Регулярно. Мода, красота, здоровье. дети, отношения, дом. Короче. кому. что интересно. Объем 2200-2500.

Требований никаких - только уникальность. Оплата - 35р./1000.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
katyarain
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Екатерина просто порадовала очень неординарными, интересными и грамотно написанными текстами, причем раньше установленного срока. Продолжаем сотрудничество и рекомендую выбирать Екатерину!
задачи поставлены четко,своевременная оплата, постоянно на связи, очень вежливый и пунктуальный человек. Спасибо за доверие и за работу, хочу в дальнейшем работать с вами на постоянной основе!
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