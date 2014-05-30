Контент для сайта

$29
КопирайтингЗавершен4 заявки237 просмотров
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Для наполнения контентом сайта, ищу копирайтера с опытом работы по юридической тематике.

Всего 7 тем:

1. НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА, пример: http://cnev.ru/#startOfPageId5 (нажать читать далее)

2. ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ, пример: http://cnev.ru/uslugi/otsenka-avtomobilya

3. ОЦЕНКА УЩЕРБА ПОСЛЕ ДТП, пример: http://cnev.ru/uslugi/otsenka-ushcherba-posle-dtp

4. СУДЕБНАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА, пример: http://cnev.ru/uslugi/sudebnaya-avtoekspertiza

5. Споры с дилерами, пример: http://autohelp.pro/uslugi/spory-s-dilerami

6. Угон автомобиля, пример: http://autohelp.pro/uslugi/ugon-avtomobilya

7. О нас, пример: http://autohelp.pro/o-nas

Тексты должен быть уникальными, минимум по 2000 символов каждый (без пробелов). Уникальность проверяется через text.ru, структура текста AIDA.

Бюджет 1000 рублей. Оплата по факту или СБР. Предоплаты не даю.

10 лет назад
aerosistema
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Нормальный фрилансер. Сделал то, что просили. Остался доволен.
Спасибо за работу! Обращайтесь еще!
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