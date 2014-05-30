Контент для сайта

Для наполнения контентом сайта, ищу копирайтера с опытом работы по юридической тематике.

Всего 7 тем:

1. НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА, пример: http://cnev.ru/#startOfPageId5 (нажать читать далее)

2. ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ, пример: http://cnev.ru/uslugi/otsenka-avtomobilya

3. ОЦЕНКА УЩЕРБА ПОСЛЕ ДТП, пример: http://cnev.ru/uslugi/otsenka-ushcherba-posle-dtp

4. СУДЕБНАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА, пример: http://cnev.ru/uslugi/sudebnaya-avtoekspertiza

5. Споры с дилерами, пример: http://autohelp.pro/uslugi/spory-s-dilerami

6. Угон автомобиля, пример: http://autohelp.pro/uslugi/ugon-avtomobilya

7. О нас, пример: http://autohelp.pro/o-nas

Тексты должен быть уникальными, минимум по 2000 символов каждый (без пробелов). Уникальность проверяется через text.ru, структура текста AIDA.

Бюджет 1000 рублей. Оплата по факту или СБР. Предоплаты не даю.