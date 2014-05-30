Контент для сайта

Необходимо написать 10 текстов каждый около 2000 символов тематика автомобильная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для наполнения контентом сайта, ищу копирайтера с опытом работы по юридической тематике.
Всего 7 тем:
1. НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА, пример: http://cnev.ru/#startOfPageId5 (нажать читать далее)
2. ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ, пример: http://cnev.ru/uslugi/otsenka-avtomobilya
3. ОЦЕНКА УЩЕРБА ПОСЛЕ ДТП, пример: http://cnev.ru/uslugi/otsenka-ushcherba-posle-dtp
4. СУДЕБНАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА, пример: http://cnev.ru/uslugi/sudebnaya-avtoekspertiza
5. Споры с дилерами, пример: http://autohelp.pro/uslugi/spory-s-dilerami
6. Угон автомобиля, пример: http://autohelp.pro/uslugi/ugon-avtomobilya
7. О нас, пример: http://autohelp.pro/o-nas
Тексты должен быть уникальными, минимум по 2000 символов каждый (без пробелов). Уникальность проверяется через text.ru, структура текста AIDA.
Бюджет 1000 рублей. Оплата по факту или СБР. Предоплаты не даю.
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