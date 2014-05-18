Необходимы SEO и продающие тексты

КопирайтингЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Все привет!

Необходимы продающий SEO тексты.

Текст должен быть интересным.

Остальное при обсуждение в скайпе по голосу (обязательно).

Будьте готовы к небольшому тесту.

Есть ТЗ и ключи.

Оплата 100-150 рублей/1000 символов.

Сразу обращайтесь в скайп.

10 лет назад
yolla3
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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