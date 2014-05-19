Нужен копирайтер с Украины

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. У меня есть работа, точнее подзароботок.

Нужно писать статьи, самых разных тематик, от электричества до путешествий. Одним словом SEO-статьи с определенным набором ключевых слов.

Работа простенькая, не нуждающаяся в высокой квалификации.

Статьи объемом в 2200 знаков с тремя-четырьмя ключевыми словами.

Оплата за 1 статью (то есть за все 2200 знаков) предлагайте сами. При умеренной нагрузке можно выдавать по 10 статей в сутки. Конечно же, после того как сработаемся, оплата вырастет на 15-20%.

Почему ищу исполнителя с Украины? Потому что оплата идет на карту ПриватБанка, то есть вы не платите комиссию за вывод.

Кого интересует задание, прошу отсылать предложения на почту или в скайп. В сервисе я практически не отвечаю, так как занят.

Задания уже готовы к выполнению, нужен только исполнитель. Пишите, отвечу всем!