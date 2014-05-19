Нужен копирайтер с Украины

Есть работа по составлению/изменению заголовков и текстов для объявлений. Рубрики разные. Задания будут регулярные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. У меня есть работа, точнее подзароботок.
Нужно писать статьи, самых разных тематик, от электричества до путешествий. Одним словом SEO-статьи с определенным набором ключевых слов.
Работа простенькая, не нуждающаяся в высокой квалификации.
Статьи объемом в 2200 знаков с тремя-четырьмя ключевыми словами.
Оплата за 1 статью (то есть за все 2200 знаков) предлагайте сами. При умеренной нагрузке можно выдавать по 10 статей в сутки. Конечно же, после того как сработаемся, оплата вырастет на 15-20%.
Почему ищу исполнителя с Украины? Потому что оплата идет на карту ПриватБанка, то есть вы не платите комиссию за вывод.
Кого интересует задание, прошу отсылать предложения на почту или в скайп. В сервисе я практически не отвечаю, так как занят.
Задания уже готовы к выполнению, нужен только исполнитель. Пишите, отвечу всем!
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