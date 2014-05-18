Составление текстов объявления для разных рубрик

Статья на тему выбора автомобильных кресел для детей, примерно 2000 знаков. В первую очередь статья нужна для того что бы определиться с выбором. Вторая цель поисковое продвижение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работа по составлению/изменению заголовков и текстов для объявлений. Рубрики разные.
Задания будут регулярные.
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