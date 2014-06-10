Сделать много рерайта - качественно

$250
КопирайтингЗавершен40 заявок336 просмотров
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Необходимо сделать порядка 50-80 статей уникализированного ручного рерайта, статьи по 2000-3000 знаков. Текст должен быть хорошо читабельным и без ошибок. Исходники предоставлю.

Интересуют оптовые цены ну и качество конечно. (Обязательно указывайте примеры в портфолио).

10 лет назад
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
olga-oz
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
10 дней
Хорошая работа, ответственный подход, все выполнялось в срок. Сотрудничеством с Ольгой я полностью доволен.
Интересные задания. Моментальная оплата. Спасибо за возможность сотрудничества!
Anastasia_lev
Анастасия 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством с Анастасией я остался доволен. Все задания выполнялись качественно и точно в срок. Благодарю за работу.
Хороший заказчик. Четко поставленное задание и своевременная оплата. Рекомендую всем)
loyad
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Ольга спасибо за отличную работу, все было выполнено в срок и так как нужно. Рад был сотрудничать с Вами.
Так же всем довольна - логичное ТЗ, простое задание, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Rittika
Любовь 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$250
30 дней
Отличная работа, все выполнено качественно и в срок. Любовь благодарю Вас. Сотрудничество продолжаем.
От сотрудничества только положительные впечатления. Интересные задания и понятные требования без задержек в оплате. Рекомендую всем.
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