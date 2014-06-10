Сделать много рерайта - качественно

Необходимо написать 10 текстов каждый около 2000 символов тематика автомобильная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать порядка 50-80 статей уникализированного ручного рерайта, статьи по 2000-3000 знаков. Текст должен быть хорошо читабельным и без ошибок. Исходники предоставлю.
Интересуют оптовые цены ну и качество конечно. (Обязательно указывайте примеры в портфолио).
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