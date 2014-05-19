Писатель новостей на сайт о финансах

Имеется работающий интернет-магазин автотюнинга и его копия на другой cms с некорректно перенесенными данными. Требуется: 1. Привести в порядок каждую карточку товара; 2. Добавление текста в описание товара; 3. Обязательно разбираться в тематике, хотя бы на элементарном уровне. Товаров ...