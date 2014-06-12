Полезные советы по теме потолки

Здравствуйте, мне надо заполнять рубрику Полезные советы на сайте о потолках http://potolkyy.ru/

Советы должны быть любые. но касательно потолков

Cовет, должен содержать только 1 мысль. не нужно писать в общем (мойте потолок моющими только средствами),. нужна конкретика. например : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИ ПРОТИРАНИИ ОКРАШЕННОГО ПОТОЛКА ЩЕТКИ. ЭТО........

Можно. НАПРИМЕР Так

ВСТУПЛЕНИЕ.

МНОГИЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО..........................................МОЖНО.

А КАК ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ....................

САМ СОВЕТ.........................

МОЖНО И ПРИМЕР.................

КОРОТК. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................

Совет нужен небольшой около 1000px-2000px Надо писать 3- 4 совета в неделю.

ВЫ должны разбираться в теме.

Жду ваших предложений.