Полезные советы по теме потолки

КопирайтингЗавершен13 заявок224 просмотра
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Здравствуйте, мне надо заполнять рубрику Полезные советы на сайте о потолках http://potolkyy.ru/

Советы должны быть любые. но касательно потолков

Cовет, должен содержать только 1 мысль. не нужно писать в общем (мойте потолок моющими только средствами),. нужна конкретика. например : НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИ ПРОТИРАНИИ ОКРАШЕННОГО ПОТОЛКА ЩЕТКИ. ЭТО........

Можно. НАПРИМЕР Так

ВСТУПЛЕНИЕ.

МНОГИЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО..........................................МОЖНО.

А КАК ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ....................

САМ СОВЕТ.........................

МОЖНО И ПРИМЕР.................

КОРОТК. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................

Совет нужен небольшой около 1000px-2000px Надо писать 3- 4 совета в неделю.

ВЫ должны разбираться в теме.

Жду ваших предложений.

10 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$50
7 дней
Очень хороший исполнитель. Рекомендую.
Довольна сотрудничеством с Ильёй, работаем до сих пор. Спасибо за заказы!
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