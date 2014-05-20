Сделать рерайт статьи строительной тематики

$100
КопирайтингЗакрыт12 заявок171 просмотр
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Сделать рерайт статьи строительной тематики на сайт компании по продаже бетона, арматуры.

Требования:

1. Текст читаемый

2. Текст разбит на абзацы (каждый абзац примерно по 500 знаков)

3. Обязательное использование заголовков и подзаголовков

4. Высокая уникальность (от 94%)

5. Текст без орфографических и пунктуационных ошибок.

10 лет назад
Script1993
Виктор 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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