Дизайнер-копирайтер для сайта

КопирайтингЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Требуется дизайнер-копирайтер.

Требуется выполнить следующий объем работ:

- Нарисовать 4-5 баннеров

- Сверстать шаблон рассылки интернет-магазина

- Сделать дизайн страниц интернет-магазина в социальных сетях вКонтакте и Facebook

- Написать текст(ы) для email рассылок

- Перевести названия и описания товаров (около 60 шт.) с английского на русский

Отправляйте ваши предложения, обязательно указывая порядок расценок и принцип ценообразования (например, 1 неделя работы, ххх рублей за 1000 знаков)

!! ВАЖНО: после первичного отбора вам будет предоставлены более детальная информация о необходимомых работах. Но обязательно предоставляйте предварительную информацию по ценообразоваию в изначальной заявке !!

10 лет назад
kzakharov
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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