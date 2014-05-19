Дизайнер-копирайтер для сайта

Требуется дизайнер-копирайтер.

Требуется выполнить следующий объем работ:

- Нарисовать 4-5 баннеров

- Сверстать шаблон рассылки интернет-магазина

- Сделать дизайн страниц интернет-магазина в социальных сетях вКонтакте и Facebook

- Написать текст(ы) для email рассылок

- Перевести названия и описания товаров (около 60 шт.) с английского на русский

Отправляйте ваши предложения, обязательно указывая порядок расценок и принцип ценообразования (например, 1 неделя работы, ххх рублей за 1000 знаков)

!! ВАЖНО: после первичного отбора вам будет предоставлены более детальная информация о необходимомых работах. Но обязательно предоставляйте предварительную информацию по ценообразоваию в изначальной заявке !!