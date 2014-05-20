Качественный рерайт статьи на сайт

Здравствуйте, мне надо заполнять рубрику Полезные советы на сайте о потолках http://potolkyy.ru/ Советы должны быть любые. но касательно потолков Cовет, должен содержать только 1 мысль. не нужно писать в общем (мойте потолок моющими только средствами),. нужна конкретика. ...