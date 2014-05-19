2 текста для веб студии

Нужны 2 текста. Мы будем оформлять в виде лендинга, подача информации должна быть соответствующая, то есть блочная.

http://infodesign.ru/merchbook/

http://infodesign.ru/marketingkit/

пишите в скайп

основное условие - быть на связи, понимать о чем речь и что такое продающие тексты