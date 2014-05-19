2 текста для веб студии

Нужен качественный рерайт статьи на сайт, 3000 символов. Стоимость 150 рублей. Тематика - кино, фильмы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 2 текста. Мы будем оформлять в виде лендинга, подача информации должна быть соответствующая, то есть блочная.
http://infodesign.ru/merchbook/
http://infodesign.ru/marketingkit/
пишите в скайп
основное условие - быть на связи, понимать о чем речь и что такое продающие тексты
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