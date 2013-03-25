Необходимо переделать бланк заказа в интернет-магазине на Open Cart. Сейчас бланк очень развёрнутый нужно его сократить и немного переделать.
Интернет-магазины6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходимо переделать бланк заказа в интернет-магазине на Open Cart. Сейчас бланк очень развёрнутый нужно его сократить и немного переделать.
Необходимо оцифровать видео, предпочтение Киевлянам. Жду ваших предложений.
Требуется сисадмин для работы в Open Cart. Для администрирования сайта и выполнения всех текущих задач.