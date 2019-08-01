Дизайнер, Художник-иллюстратор
Привет! Меня зовут Катя, я занимаюсь книжной иллюстрацией, рисую в традиционной и цифровой техниках, имею высшее художественное образование.
Также занимаюсь дизайном и версткой различной полиграфической продукции
Умею работать в Photoshop, InDesign, Illustrator, Figma, SAI2
Выполню Ваш заказ профессионально и в кратчайшие сроки!
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Портфолио
- Дизайн учебного пособия по астрономии52 просмотра
- Дизайн профиля в Инстаграм для стоматологии36 просмотров
- Дизайн периодического издания о культуре44 просмотра
- Дизайн визитки для стоматологии45 просмотров
- Дизайн лэндинга для пекарни47 просмотров
- Редизайн сайта стоматологической клиники32 просмотра
- Дизайн книжных обложек32 просмотра
- Диджитал арт32 просмотра
- Диджитал арт27 просмотров
- Диджитал арт31 просмотр
- Диджитал арт32 просмотра
- Диджитал арт26 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель. Всё сделано качественно и в сроки, все пожелания были учтены и выполнялись оперативно. Очень довольна результатом! Спасибо за вашу работу :) Рекомендую на 100%
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, было очень приятно сотрудничать!
$1
10 баллов
4 года назад
Все сделано оперативно и качественно. Спасибо большое за грамотный подход к выполнению заказа! Буду Вас рекомендовать.
Ответный отзыв
положительный заказчик, приятно работать, буду рада повторному сотрудничеству!