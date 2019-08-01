keit17044

Екатерина keit17044

 
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер, Художник-иллюстратор

Привет! Меня зовут Катя, я занимаюсь книжной иллюстрацией, рисую в традиционной и цифровой техниках, имею высшее художественное образование.

Также занимаюсь дизайном и версткой различной полиграфической продукции

Умею работать в Photoshop, InDesign, Illustrator, Figma, SAI2

Выполню Ваш заказ профессионально и в кратчайшие сроки!

FigmaInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
guest_15637291898139
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Дизайн названия книги на обложку
Отличный исполнитель. Всё сделано качественно и в сроки, все пожелания были учтены и выполнялись оперативно. Очень довольна результатом! Спасибо за вашу работу :) Рекомендую на 100%
Грамотный заказчик, было очень приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
kira29122010
49 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Визитки для стоматологии
Все сделано оперативно и качественно. Спасибо большое за грамотный подход к выполнению заказа! Буду Вас рекомендовать.
положительный заказчик, приятно работать, буду рада повторному сотрудничеству!
Ответный отзыв