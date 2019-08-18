Дизайн названия книги на обложку

﻿Есть уже готовая обложка книги, но художник из Сингапура и ему не покорилась русская кириллица. Нужно разработать дизайн названия книги и имени автора так, чтобы они уместно и красиво вписались в обложку. Название может быть оформлено оригинально, а имя автора в более простом стиле. При необходимости можно видоизменять и само полотно, но это уже нужно обсуждать с исполнителем. Жду Ваших предложений с указанием цен и сроков, пожалуйста.