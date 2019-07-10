Фирм. стиль и лого агенства по продаже элитной и коммерч. недвижимости

Нужно сделать дизайн визитки для сети цветочных мастерских, стиль минимализм, одна сторона логотип, другая сторона адреса и телефоны магазинов и ссылка на Сайт (shmelflowers.com) , можно разделить заднюю сторону под каждый город и тогда помимо ...