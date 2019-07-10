ООО Лира - это компания и зонтичный бренд, в который входят: 1) журнал и сайт Licensing in Russia http://www.licensing-in-russia.com 2) лицензионный саммит http://licensingsummit.ru 3) лицензионная выставка http://www.licensingworld.ru/conf2019/ Необходимо разработать фирменный стиль для Лиры в ...
Фирм. стиль и лого агенства по продаже элитной и коммерч. недвижимости
Название компании - RB Group
Сайт будет по адресу: rb.realtyРод деятельности компании:
- Продажа элитной недвижижмости
- Продажа коммерческой недвижимости
- Отдел продаж на аутсорсе для компаний-застройщиков
- Услуги по продаже недвижимости
- Услуги по подбору недвижимости
- Услуги по проверке недвижимости
- Консалтинговые услуги
- Интернет
- Сарафан
- Возможно, печатные издания в дальнейшем
- Экспертность
- Безопастность
- Эксклюзивные объекты
- Новаторство
- Индивидуальный подход
- Лучшие риелторы
- из фирменного написания и графического элемента
- из фирменного описания, которое образует графический элемент
- простой, лаконичный
- минималистичный
- имиджевый, статусный
- современный
- абстрактный
- технологичный
- прочность, стабильность компании
- солидность, респектабельность
- элитарность
- эволюция, развитие, восхождение
- динамика, движение вперед, напор
- современность, инновационность
- сайт
- соцсети
- визитная карточка (корпоративная)
- бланк
- конверт евро (DL)
- папка
- шаблоны презентации PowerPoint (титульный лист, шаблон слайдов)
- модульная сетка для печатной и наружной рекламы
- бейдж
- пропуск
- блокнот
- ручка / карандаш
Заявки фрилансеров
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