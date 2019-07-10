Фирм. стиль и лого агенства по продаже элитной и коммерч. недвижимости

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт13 заявок1145 просмотров
#1$300
#2$50

Название компании - RB Group

Сайт будет по адресу: rb.realtyРод деятельности компании:

  • Продажа элитной недвижижмости
  • Продажа коммерческой недвижимости
  • Отдел продаж на аутсорсе для компаний-застройщиков
Описание категорий продуктов / услуг:
  • Услуги по продаже недвижимости
  • Услуги по подбору недвижимости
  • Услуги по проверке недвижимости
  • Консалтинговые услуги
Каналы распространения и география продаж:
  • Интернет
  • Сарафан
  • Возможно, печатные издания в дальнейшем
География: Киев, Украина, Страны ЕСПортрет целевой аудитории:Богатые люди 30+ с годовым доходом более 100000$, которые хотят элитное жильеИнвесторы 30+, которые ищут поле для выгодных вложений в недвижимостьИностранцы, которые хотят вложиться в недвижимостьКомпании, которые хотят купить офис/ помещение под бизнесСуществующее или предполагаемое позиционирование: Высокий средний чекБлижайшие конкуренты:Основные конкурентные преимущества компании:
  • Экспертность
  • Безопастность
  • Эксклюзивные объекты
  • Новаторство
  • Индивидуальный подход
  • Лучшие риелторы
Из каких элементов должен состоять логотип? (лишние пункты удалите)
  • из фирменного написания и графического элемента
  • из фирменного описания, которое образует графический элемент
Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе? RBДолжен ли быть логотип двух-, трехъязычным? Нет. Название на английском.Если у компании слоган или статусная строка, которые необходимо добавлять к логотипу? Нет. если будет разработан - это плюс.Что должно быть изображено на логотипе? Надеюсь на вкус дизайнераЛоготип создается впервые или существовал ранее и в настоящее время создается заново (ребрендинг)? Создается впервыеИмеются ли базовые цвета или предпочитаемая цветовая гамма? Предпочитаемые - Черный, белый, возможно коричневые или темно-красныйКаким должен быть логотип?
  • простой, лаконичный
  • минималистичный
  • имиджевый, статусный
  • современный
  • абстрактный
  • технологичный
Какую торговую марку вы считаете удачной в данной категории товаров или услуг, почему? whitewill.ruЕсть ли нежелательные элементы для использования в логотипе? КириллицаКакой образ компании должен передаваться посредством фирменного стиля?
  • прочность, стабильность компании
  • солидность, респектабельность
  • элитарность
  • эволюция, развитие, восхождение
  • динамика, движение вперед, напор
  • современность, инновационность
Под какие носители необходимо разработать фирменный стиль?
  • сайт
  • соцсети
  • визитная карточка (корпоративная)
  • бланк
  • конверт евро (DL)
  • папка
  • шаблоны презентации PowerPoint (титульный лист, шаблон слайдов)
  • модульная сетка для печатной и наружной рекламы
  • бейдж
  • пропуск
  • блокнот
  • ручка / карандаш
В каком формате вы хотите получить исходный материал?В электронном
PowerPoint
6 лет назад
Juff
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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